Василий Ломаченко: В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram посоветовал болельщикам действенные методы в борьбе против коронавируса.

"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?"

Напомним, что ранее Владимир Кличко призвал своих сторонников быть дома.