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Василий Ломаченко: В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать

Бокс
(3 голосов)

Украинец дал свои советы сторонникам

Василий Ломаченко: В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram посоветовал болельщикам действенные методы в борьбе против коронавируса.

"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?"

Напомним, что ранее Владимир Кличко призвал своих сторонников быть дома.

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В статье: Василий Ломаченко
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