Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Ломаченко: В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать
Украинец дал свои советы сторонникам
Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) на своей официальной странице в Instagram посоветовал болельщикам действенные методы в борьбе против коронавируса.
"У каждого свои методы борьбы с вирусами. В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?"
У каждого свои методы борьбы с Вирусами???? В любой ситуации важно сохранять позитив и не паниковать! Есть идеи других действенных народных методов?) . @lomachenkovasiliy #usyk#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#usykchisora#london#o2arena#derekwarchisora#ukraine#koronavirüsü#covid_19 #corovirus#усик#ломаченко#украина#короновирус#
Напомним, что ранее Владимир Кличко призвал своих сторонников быть дома.