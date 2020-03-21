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А вам слабо: Усик повторил невероятный финт Ломаченко. Видео
Безумная реакция
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он повторил трюк своего соотечественника, чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
Напомним, что ранее Усик рассказал о своей мечте.
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