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А вам слабо: Усик повторил невероятный финт Ломаченко. Видео

Бокс
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Безумная реакция

А вам слабо: Усик повторил невероятный финт Ломаченко. Видео
UA-Футбол

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он повторил трюк своего соотечественника, чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Напомним, что ранее Усик рассказал о своей мечте.

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В статье: Александр Усик
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