А вам слабо: Усик повторил невероятный финт Ломаченко. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он повторил трюк своего соотечественника, чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

Напомним, что ранее Усик рассказал о своей мечте.