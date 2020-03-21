Эгис Климас о бое Усик - Джошуа: Есть смысл провести этот поединок в Великобритании, а не в США

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Эгис Климас поделился своими мыслями по поводу потенциального боя его подопечного против британского чемпиона мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Сейчас мы должны победить Чисору, а затем провести обязательный бой за пояс WBO. Я верю, что Энтони тоже хочет этот бой. Хорошие боксеры хотят драться с хорошими боксерами. Энтони видит хороший вызов в Александре.

Все говорят, что Александр создаст Джошуа проблемы, но Энтони не верит в это, поэтому хочет показать, что он сильнее. Есть смысл провести этот бой в Великобритании. Нет смысла ехать в США с британским и украинским боксерами. Британские фанаты знают Усика", - сказал Климас.

Напомним, что ранее Усик поделился мыслями о завершении карьеры.