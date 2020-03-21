Александр Усик: Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью SkySports рассказал против кого хочет выйти на ринг и почему продолжает боксировать.

"Я усердно работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри.

Мне нужно оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активная - это хорошо, если нет - плохо", - сказал Александр.

Напомним, что ранее Усик рассказал о своей цели в королевском дивизионе.