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Александр Усик: Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри
Перспективные планы украинца
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью SkySports рассказал против кого хочет выйти на ринг и почему продолжает боксировать.
"Я усердно работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри.
Мне нужно оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активная - это хорошо, если нет - плохо", - сказал Александр.
Напомним, что ранее Усик рассказал о своей цели в королевском дивизионе.
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