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Александр Усик: Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Перспективные планы украинца

Александр Усик: Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри
UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в интервью SkySports рассказал против кого хочет выйти на ринг и почему продолжает боксировать.

"Я усердно работаю над тем, чтобы завоевать все титулы в супертяжелом весе. Я хочу драться и с Энтони Джошуа, и с Тайсоном Фьюри.

Мне нужно оставаться активным. Мне нужно боксировать. Если ваша профессия активная - это хорошо, если нет - плохо", - сказал Александр.

Напомним, что ранее Усик рассказал о своей цели в королевском дивизионе.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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