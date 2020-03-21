Боб Арум: У Джошуа нет подбородка, я знал это еще до боя с Руисом

Американский промоутер, глава компании TOP Rank Боб Арум поделился своими мыслями по поводу перспектив британского чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"У Джошуа нет подбородка. Я знал об этом еще до первого боя Энтони против Энди Руиса. Мы устраивали все предыдущие поединки Руиса за исключением боя с Александром Дмитренко. Так что мы отлично знаем Энди. Мы осознаем, насколько он хорош и чего ему не хватает. Мы знаем, что у Руиса быстрые руки и довольно крепкий подбородок, но он не нокаутер.

Поверьте мне, посмотрите на его рекорд. Он дрался со многими посредственными бойцами и не мог отправить их в нокаут. Тот факт, что Руис нокаутировал Джошуа, демонстрирует мне, что у Энтони очень уязвимый подбородок. Если сравнивать Руиса с Пулевым, то Кубрат гораздо лучше как боец. Если Энди смог нокаутировать Джошуа, то у Пулева будут еще выше шансы сделать это" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о возможном бое с Джошуа.