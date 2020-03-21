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Теофимо Лопес официально подтвердил перенос боя с Ломаченко

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Теофимо Лопес официально подтвердил перенос боя с Ломаченко
UA-Футбол
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Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) подтвердил перенос боя против украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Поединок с Ломаченко не состоится 30 мая, будет абсолютно новая дата. Top Rank отправили Ломаченко домой в Украину. Обычно тренировочный лагерь длится два месяца, а это значит, что мы должны были стартовать уже сейчас.

Команда Василия не знает, когда закончится карантин. Если все решится в апреле, возможно, бой перенесут на июнь.

Некоторым бойцам придется ждать до сентября или даже ноября. Ожидается, что в это время состоится третий бой между Уайлдером и Фьюри. То же самое может произойти и с боем Ломаченко - Лопес. Всем нужно набраться терпения" - сказал мексиканец.

Напомним, что ранее Чемпионат мира по хоккею 2020 был перенесен.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес коронавирус
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