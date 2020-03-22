Боб Арум опроверг официальный перенос боя Ломаченко - Лопес

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что официального решения о переносе боя Ломаченко - Лопес пока нет. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Не знаю, можно ли говорить о "официально", потому что Ломаченко был здесь, начинал спарринговать, потом услышал о том, что закрывают границы. Сейчас он тренируется в Украине. Может бой Ломаченко - Лопес состояться в конце мая? Может. Состоится? Кто знает. Никто не знает.

Мы не знаем, пройдет бой в конце мая или в июне. Все что мы знаем - это бой точно состоится в определенное время. Я не собираюсь говорить о том, будет перенесен поединок или нет. Пока рано об этом говорить.

Может быть так, что будет уже слишком близко к 30 мая и у боксеров не будет достаточно времени хорошо подготовиться, а у нас - раскрутить бой. Тогда мы перенесем поединок на июнь или июль" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес объявил о переносе боя против украинца Василия Ломаченко.