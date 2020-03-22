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Виктор Постол продолжает тренировки к бою против Хосе Рамиреса. Фото
Украинец надеется провести бой
Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО). Соответствующая фотография с парка Реуньйон (Лос-Анджелес) появилась на официальной странице боксера в Instagram:
Напомним, что бой Постол - Рамирес должен пройти 9 мая во Фресно (Калифорния), но есть большая вероятность что он будет отменен из-за пандемии коронавируса.
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