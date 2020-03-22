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Промоутер Ломаченко: Нет никого технически лучше, чем Василий

Бокс
(2 голосов)

Комментарий специалиста

Промоутер Ломаченко: Нет никого технически лучше, чем Василий
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум поделился своими мыслями по поводу боя украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и мексиканского чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Нет никого технически лучше, чем Ломаченко. С другой стороны, Лопес сильный, молодой, отличный панчер. Лопес по природе больше. Ломаченко - все еще полулегковес, который боксирует в легком дивизионе.

Я вижу аргументы, как в одну, так и в другую сторону. Но фаворитом этой встречи считаю Ломаченко" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Арум опроверг информацию об официальном переносе боя Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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Комментарии (1)
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Виктор Вит (Ивано-Франковск)
22.03.2020 в 13:19
Хвали мене язичку - будеш їсти кашку. Есть правда и другие слова, но они непечатные. Терпеть не могу, когда спортсмены доказывают свое превосходство с помощью трепа.
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