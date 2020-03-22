Промоутер Ломаченко: Нет никого технически лучше, чем Василий

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум поделился своими мыслями по поводу боя украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и мексиканского чемпиона по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Нет никого технически лучше, чем Ломаченко. С другой стороны, Лопес сильный, молодой, отличный панчер. Лопес по природе больше. Ломаченко - все еще полулегковес, который боксирует в легком дивизионе.

Я вижу аргументы, как в одну, так и в другую сторону. Но фаворитом этой встречи считаю Ломаченко" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Арум опроверг информацию об официальном переносе боя Ломаченко - Лопес.