  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джервонта Дэвис типа спародировал Ломаченко. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джервонта Дэвис типа спародировал Ломаченко. Видео

Бокс
(1 голосов)

Американец думает, что это смешно

Джервонта Дэвис типа спародировал Ломаченко. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Американский боец легкого веса Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) в начале своей очередной тренировки попытался спародировать фирменный прыжок перед боем украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Видео размещено на канале EsNews:

Напомним, что ранее Боб Арум опроверг информацию о переносе боя Ломаченко - Лопес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...