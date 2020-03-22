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Джервонта Дэвис типа спародировал Ломаченко. Видео
Американец думает, что это смешно
Американский боец легкого веса Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) в начале своей очередной тренировки попытался спародировать фирменный прыжок перед боем украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Видео размещено на канале EsNews:
Напомним, что ранее Боб Арум опроверг информацию о переносе боя Ломаченко - Лопес.
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