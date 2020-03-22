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Дилиан Уайт: Очень хочу реванш с Джошуа, верю, что смогу его нокаутировать

Бокс
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Комментарий британца

Дилиан Уайт: Очень хочу реванш с Джошуа, верю, что смогу его нокаутировать
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) рассказал, что хотел бы получить право на бой-реванш со своим соотечественником, чемпионом мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Хочу реванш с Джошуа. Только представьте, я забираю пояс Фьюри, нокаутирую Энтони и становлюсь абсолютным чемпионом мира.

Если Руис смог нокаутировать Джошуа, то и я смогу. Я бью сильнее, чем Энди", - сказал Уайт.

Напомним, что ранее Боб Арум заявил, что Пулев может нокаутировать Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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