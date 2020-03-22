Дилиан Уайт: Очень хочу реванш с Джошуа, верю, что смогу его нокаутировать

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) рассказал, что хотел бы получить право на бой-реванш со своим соотечественником, чемпионом мира Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Хочу реванш с Джошуа. Только представьте, я забираю пояс Фьюри, нокаутирую Энтони и становлюсь абсолютным чемпионом мира.

Если Руис смог нокаутировать Джошуа, то и я смогу. Я бью сильнее, чем Энди", - сказал Уайт.

Напомним, что ранее Боб Арум заявил, что Пулев может нокаутировать Джошуа.