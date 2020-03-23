Сондерс пошутил о коронавирусе. И вот что произошло…

Билли Джо Сондерс, который 2 мая должен был в Лас-Вегасе драться с Саулем Альваресом, от скуки решил пошутить над своими приятелями.

Действующий чемпион мира не придумал ничего лучшего, чем позвонить Delta Airlines и сообщить, что его друг, который возвращался в Великобританию из США, болен коронавирусом. Тем же рейсом летели тренер Сондерса Бен Дэвисон и чемпион Суперсерии Джош Тейлор.

Разумеется, трех потенциально опасных пассажиров тут же сняли с самолета. Дэвисона, Тейлора и неназванного мужчину задержали на 24 часа для проверки на COVID-19.

"Хочу прояснить, что я не шутил. Просто один из моих корешей был со мной в тренировочном лагере. Он должен был вчера улететь домой, но не получилось – чувствовал себя немного приболевшим. Сегодня ему стало еще хуже, но он все же решил вернуться. А я просто не хотел, чтобы он возвращался.

Так уж случилось, что он был на борту вместе с Дэвисоном и Тейлором. Вот я и предупредил компанию о том, что их пассажир немного нездоров. И его после этого сняли с борта самолета. Затем он прошел тесты. Оказалось, что он не болен коронавирусом", - сказал шутник Сондерс.

Также Билли Джо Сондерс отметил, что один из членов его семьи сдал положительный тест на коронавирус.