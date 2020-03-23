Усик выполнил невероятный трюк с монетками. ВИДЕО

После Василия Ломаченко фокусом с ловлей нескольких монет сразу нас уже не удивить, но Усику удалось усложнить этот трюк. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе справился с монетками, параллельно сохраняя баланс на доске. Сможете повторить?

Следующий бой Александра Усика запланирован на 23 мая в Лондоне, а его соперником должен стать грозный британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).