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Усик выполнил невероятный трюк с монетками. ВИДЕО

Бокс
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Александр Усик (17-0, 13 КО) не затерялся бы в цирке.

Усик выполнил невероятный трюк с монетками. ВИДЕО
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После Василия Ломаченко фокусом с ловлей нескольких монет сразу нас уже не удивить, но Усику удалось усложнить этот трюк. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе справился с монетками, параллельно сохраняя баланс на доске. Сможете повторить?

Следующий бой Александра Усика запланирован на 23 мая в Лондоне, а его соперником должен стать грозный британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

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В статье: Александр Усик
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