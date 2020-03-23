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Сиренко: Бой с Чисорой – самый тяжелый в карьере Усика

Бокс
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Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) не ждет легкой прогулки для соотечественника.

Сиренко: Бой с Чисорой – самый тяжелый в карьере Усика
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Этот поединок станет для украинца вторым с момента перехода в супертяжелый дивизион.

"Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко.

Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу", - сказал Сиренко.

Ранее появилась информация, что бой Усика с Чисорой могут перенести на несколько месяцев.

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В статье: Владислав Сиренко Александр Усик
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Источник:
Tribuna.com
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