Сиренко: Бой с Чисорой – самый тяжелый в карьере Усика

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Этот поединок станет для украинца вторым с момента перехода в супертяжелый дивизион.

"Думаю, что это будет самый тяжелый бой в карьере для Александра Усика, потому что Чисора очень опытный и сильно бьющий боксер. Думаю, что Дерек будет применять любые приемы, чтобы ударить Усика. А насколько грязным он может быть, мы помним со времен боя против Кличко.

Плюс ко всему, у Александра был долгий простой без боев, что тоже играет против него. Но я верю в его победу", - сказал Сиренко.

Ранее появилась информация, что бой Усика с Чисорой могут перенести на несколько месяцев.