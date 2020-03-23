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Майк Тайсон: Мне нравятся бои между боксерами и бойцами UFC

Бокс
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Легенда мирового бокса считает, что таких боев будет все больше

Майк Тайсон: Мне нравятся бои между боксерами и бойцами UFC
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился своими мыслями о поединках между боксерами и бойцами UFC.

"Бой Мэйвезера и Макгрегора был потрясающим. Мэйвезер был первым, кто сделал это.

Мне это нравится. Я думаю, что такие бои будут проходить все чаще.

Не знаю, насколько хорошо будут выступать боксеры. Это будет зависеть от того, по каким правилам будут проходить поединки", – сказал Майк Тайсон.

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В статье: Майк Тайсон UFC
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