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Майк Тайсон: Мне нравятся бои между боксерами и бойцами UFC
Легенда мирового бокса считает, что таких боев будет все больше
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон поделился своими мыслями о поединках между боксерами и бойцами UFC.
"Бой Мэйвезера и Макгрегора был потрясающим. Мэйвезер был первым, кто сделал это.
Мне это нравится. Я думаю, что такие бои будут проходить все чаще.
Не знаю, насколько хорошо будут выступать боксеры. Это будет зависеть от того, по каким правилам будут проходить поединки", – сказал Майк Тайсон.
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