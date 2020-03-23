Диллиан Уайт: Я продолжаю подготовку как профессиональный боксер

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) продолжает подготовку к бою с россиянином Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО), несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Я продолжаю подготовку как профессиональный боксер. Нужно просто оставаться профессионалом и показывать свои лучшие навыки.

Конечно же, в мире сейчас много происходит множество изменений. Есть много более важных вещей, чем бокс.

Я всего лишь пытаюсь сохранить концентрацию и подготовиться. У меня есть работа, которую необходимо выполнить.

Безусловно, мне нужно подойти к этому профессионально и тренироваться так, будто поединок состоится. Я действительно собираюсь драться 2 мая", – сказал Уайт.

Напомним, что бой Уайт – Поветкин должен пройти 2 мая в Манчестере.