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Диллиан Уайт: Я продолжаю подготовку как профессиональный боксер

Бокс
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Боксер рассказал о подготовке к поединку с Поветкиным

Диллиан Уайт: Я продолжаю подготовку как профессиональный боксер
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Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) продолжает подготовку к бою с россиянином Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО), несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Я продолжаю подготовку как профессиональный боксер. Нужно просто оставаться профессионалом и показывать свои лучшие навыки.

Конечно же, в мире сейчас много происходит множество изменений. Есть много более важных вещей, чем бокс.

Я всего лишь пытаюсь сохранить концентрацию и подготовиться. У меня есть работа, которую необходимо выполнить.

Безусловно, мне нужно подойти к этому профессионально и тренироваться так, будто поединок состоится. Я действительно собираюсь драться 2 мая", – сказал Уайт.

Напомним, что бой Уайт – Поветкин должен пройти 2 мая в Манчестере.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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