Альварес может провести поединок с Головкиным

Чемпион WBA в среднем дивизионе Сауль Альварес может провести бой против Геннадия Головкина перед поединком с Билли Джо Сондерсом.

Об этом пишут инсайдеры Майк Коппинджер и Лэнс Пагмайер в своем подкасте.

Такой вариант возможен, если ситуация с коронавирусом затянется и бой Канело – Сондерс не состоится в назначенные сроки.

В таком случае поединок против Сондерса может быть перенесен на декабрь, а бой с Головкиным состоятся в назначенную дату – 12 сентября.

Изначально поединок Сондерс – Альварес должен был пройти 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, но был отложен и может пройти в июне.