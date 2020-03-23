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Альварес может провести поединок с Головкиным
Ранее бойцы уже встречались друг с другом
Чемпион WBA в среднем дивизионе Сауль Альварес может провести бой против Геннадия Головкина перед поединком с Билли Джо Сондерсом.
Об этом пишут инсайдеры Майк Коппинджер и Лэнс Пагмайер в своем подкасте.
Такой вариант возможен, если ситуация с коронавирусом затянется и бой Канело – Сондерс не состоится в назначенные сроки.
В таком случае поединок против Сондерса может быть перенесен на декабрь, а бой с Головкиным состоятся в назначенную дату – 12 сентября.
Изначально поединок Сондерс – Альварес должен был пройти 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, но был отложен и может пройти в июне.