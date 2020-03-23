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Холифилд: Пакьяо будет сконфуженным, если вовремя не завершит карьеру
Все рекорды не побить
Легенда бокса Эвандер Холифилд призвал 41-летнего чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо вовремя завершить карьеру.
"Мне нравится Пакьяо. Он мой любимый боксер. Мэнни делает то, что считает правильным. Это поразительно. Он сражается по-настоящему, за это его и любят болельщики.
Каждый должен остановиться, ведь никто не хочет быть сконфуженным. А в определенный момент времени это произойдет с Пакьо, если он будет боксировать слишком долго.
В любом случае кто-то побьет его рекорд, ведь рекорды для этого и предназначены", – сказал Холифилд.