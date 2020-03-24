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Усик рассказал, как ему предлагали проиграть бой за деньги

Бокс
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История произошла 9 лет назад.

Усик рассказал, как ему предлагали проиграть бой за деньги
Новина українською

В интервью телеканалу 2+2 Александр Усик сказал, что в 2011 году на чемпионате мира в Баку ему поступило предложение сдать финальный бой против Теймура Мамедова. Украинец отказался и разгромил боксера из Азербайджана со счетом 25:15.

"Ко мне пришли предлагать лаве. Я сказал такие слова: "У меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у нее семья, у нее родятся дети, внуки мои".

И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: "Твой дед продажный, на лаве повелся и продался, а мы так хотели, чтоб он нам золото привез".

Это неприемлемо, извините ребята, я очень долго к этому шел. И деньги не в приоритете для меня", - сказал Усик.

Александр Усик 23 мая в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой. Этот поединок станет для украинца вторым с момента перехода в супертяжелый дивизион.

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В статье: Александр Усик Бокс
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