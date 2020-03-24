Бывший соперник Фьюри считает, что у него коронавирус

Валлин, получивший известность в мировом боксе после 12-раундовой рубки с новым чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), начал испытывать симптомы коронавируса. Боксер находится на самоизоляции в Нью-Йорке.

"Судя по симптомам, подхватил коронавирус. Переношу болезнь легко, именно по этой причине принял решение отказаться от тестов и лечения в медицинском центре. Просто думаю о том, что кому-то оно реально необходимо, а я и сам справлюсь.

Мои симптомы? Кашлял, чихал, немного поднялась температура. После этого почувствовал себя лучше. Правда, затем потерял обоняние и вкус. Понемногу начинают работать вкусовые рецепторы, но запахов по-прежнему не чувствую. В целом все неплохо. Пугает то, что практически никакого дискомфорта нет, но чувствую, что эта зараза все еще во мне. Думаю, это самое опасное в этом вирусе. Именно по этой причине всем нужно следовать инструкциям и оставаться дома. Ведь некоторые переносят этот вирус очень тяжело", - сказал швед.

Отто Валлин заразил коронавирусом свою мать и ее сожителя. Мужчине пришлось обращаться в больницу, а вот мать боксера легко перенесла болезнь.