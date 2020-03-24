Бой Ломаченко – Лопес в мае не состоится

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 30 мая в Нью-Йорке должен был провести бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО). На кон украинский чемпион выставлял свои пояса по линии WBA, WBO и WBC Franchise.

Теперь же Всемирная боксерская организация (WBO) на официальном уровне сообщила, что из-за пандемии коронавируса все бои под эгидой WBO переносятся как минимум на июнь 2020 года.

"Важное сообщение: на фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной Covid-19, WBO отложила все боксерские события до июня 2020 года", - говорится в заявлении WBO.

Ломаченко задолго до официального решения досрочно прекратил тренировочный лагерь в США и вернулся в Украину.

Ранее UA-Футбол сообщал, что бой Усика с Чисорой могут перенести на лето.