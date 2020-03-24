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Промоутер подтвердил, что бой Усик – Чисора могут перенести
Коронавирус не позволяет выйти боксерам на ринг.
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны выяснить сильнейшего 23 мая в Лондоне.
"Думаю, бой Усика с Чисорой будет перенесен. Сделаем официальное объявление на этой неделе.
Шансы провести боксерские поединки в мае и даже в июне очень невелики. Людям потребуется время, чтобы обрести уверенность", - цитирует Эдди Хирна портал Boxingnews24.
Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за пандемии коронавируса бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом не состоится в мае.
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