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Лопес завершил карьеру. Но не тот, о котором вы подумали

Бокс
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Теофимо еще побоксирует.

Лопес завершил карьеру. Но не тот, о котором вы подумали
Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Хуан Мануэль Лопес (36-6, 32 КО) в 36 лет объявил о завершении карьеры профессионального боксера.

"Я уже не тот, что прежде. Пришло время позаботиться о моем здоровье, быть с семьей и присматривать за детьми.

Не стану скрывать, что меня все еще тянет в ринг, но умом понимаю, что мне там уже нет места, как боксеру. Как тренеру – может быть, кто знает", - сказал боксер из Пуэрто-Рико.

Лопес становился чемпионом во второй легчайшей и полулегкой весовых категориях. Карьера боксера пошла на спад в 2011 году, когда он нокаут проиграл обидчику Василия Ломаченко Орландо Салидо. В реванше пуэрториканец снова потерпел досрочное поражение.

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В статье: Бокс
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Источник:
Vringe.com
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