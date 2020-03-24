Фьюри: Предлагаю выступить одним фронтом и сразиться с коронавирусом

Чемпион WBC в супертяжелом весе для противодействия пандемии коронавируса призвал соблюдать карантин.

"Предлагаю всем выступить одним фронтом и сразиться с этим вирусом, как нация, как семья, как команда. Для этого важно сделать все ради того, чтобы не заболели остальные. А для этого лучше всего сидеть дома.

Все это очень важно. Оставайтесь дома. Лично я перенес тренировочный зал к себе на дом. Установил беговую дорожку, закупился весами. Планирую оставаться в отличной форме и буду ежедневно записывать для вас свои тренировки. Предлагаю заниматься спортом вместе", - сказал Фьюри в своем обращении.

Тайсон Фьюри в феврале спустя 5 лет снова стал чемпионом мира в хэвивейте. Британец в реванше техническим нокаутом побил Деонтея Уайлдера и нанес боксеру из Алабамы первое поражение в карьере.