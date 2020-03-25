Третий бой Фьюри и Уайлдера откладывается

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в комментарии ESPN дал понять, что третий бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) придется отложить как минимум на несколько месяцев.

"Летом боя не будет. Абсолютное сумасшествие говорить о том, что поединок все еще в силе в тот момент, когда жители Великобритании не могут даже прилететь в США. Как в таких условиях продавать билеты?

Скорее всего, третий бой между Фьюри и Уайлдером пройдет в начале октября", - резюмировал Арум.

Фьюри и Уайлдер впервые встретились в декабре 2018 года. В том поединке была зафиксирована ничья, а в реванше британец победил техническим нокаутом в седьмом раунде и стал новым чемпионом WBC.