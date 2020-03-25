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Джошуа и Пулев подерутся 25 июля

Бокс
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Новая дата громкого боя в супертяжелом весе.

Джошуа и Пулев подерутся 25 июля
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Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) бой против обязательного претендента IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) должен был провести 20 июня, но из-за пандемии коронавируса промоутерам пришлось перенести дату вечера бокса.

Как сообщает RingPolska, Джошуа и Пулев подерутся 25 июля. Место проведения боя осталось неизменным – домашний стадион лондонского Тоттенхэма.

Бой Джошуа и Пулева должен был состояться еще в октябре 2017 года, но болгарин незадолго до поединка получил травму. В итоге Джошуа подрался с Карлосом Такамом, которого прошел техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус стал причиной переноса следующего боя Василия Ломаченко.

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В статье: Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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