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Джошуа сел на карантин
Он контактировал с принцем Уэльским Чарльзом
Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа ушел на карантин, после того, как стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.
16 дней назад Джошуа встречался с принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.
"Энтони находится дома, следуя рекомендациям правительства, он здоров.
Он желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления и огромное спасибо всем фронтовым ключевым работникам", – сказал представитель боксера.
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