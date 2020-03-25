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Джошуа сел на карантин

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Он контактировал с принцем Уэльским Чарльзом

Джошуа сел на карантин
Новина українською

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа ушел на карантин, после того, как стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

16 дней назад Джошуа встречался с принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.

"Энтони находится дома, следуя рекомендациям правительства, он здоров.

Он желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления и огромное спасибо всем фронтовым ключевым работникам", – сказал представитель боксера.

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В статье: Энтони Джошуа
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