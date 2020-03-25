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WBO отложила все соревнования по боксу до июня
Карантин может продлиться
Всемирная боксерская организация (WBO) объявила о решении отложить все соревнования до июня.
"На фоне нынешней ситуации с коронавирусом во всем мире WBO отложила все боксерские соревнования до июня 2020 года. Мы будем обновлять информацию", – говорится в сообщении.
В настоящее время зафиксировано более 375 тысяч случаев заражения инфекцией, более 16 тысяч человек скончались.
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Источник:sports.ru
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