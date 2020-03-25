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Усик рассказал, как бороться с коронавирусом

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(2 голосов)

Боксер советует побольше дышать свежим воздухом

Усик рассказал, как бороться с коронавирусом
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) в эфире телеканала NEWSONE высказался о коронавирусе и карантине.

"Паника порождает панику. Нужно меньше смотреть телевизор о том, что говорят. Предо мной был гость, который прорекламировал свой Телеграм-канал и говорил, чтобы заходили и получали об этом информацию. Не заходите к нему и не получайте информацию. Уезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, ежедневно протирайте телефон влажной тряпкой, чтобы там было чисто, проветривайте, дышите, радуйтесь жизни, а не читайте новости которые вас загружают. Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем увеличивать это, так часто говоря. Почему мы не говорим о проблемах, которые существуют очень долго времени – это СПИД, туберкулез, аварии, алкоголизм. Почему мы этого не показываем по телевизору. Почему мы не говорим, сколько людей умирает от водки".

"На мне это не отразилось. Я продолжаю тренироваться, и нахожусь в достаточно закрытом помещении. Я как на режимном объекте. У меня утром тренировка, в обед тренировка и вечером тренировка. Я еще до всего этого уехал и у меня начался свой спортивный карантин.

В город я практически не выезжаю, поскольку нахожусь в тренировочном лагере, где практически все есть для того, чтобы покушать, попить, отдыхать и потренироваться".

"Маску не ношу, поскольку это разносчик бацыл. Если бы они были с вентиляцией, то возможно и носил бы. У меня есть маски, но я ее больше одеваю для красоты, чтобы скрыть свою личность на автозаправке или где-то еще.

Никакие витамины я не употребляю. Я ем лук, чеснок, красный жесткий перец, который убивает все, что угодно. Держать себя в форме можно и дома, делая отжимания, приседания, прес. Поднимайте пакеты с гречкой. Проветривайте помещение, несколько раз в день мойте пол. Но главное – смотрите с улыбкой в небо".

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua
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