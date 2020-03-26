Усик: Мне сообщат, если бой с Чисорой будет перенесен

Александр Усик (17-0, 13 КО) 23 мая в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), но из-за пандемии коронавируса вечер бокса на арене О2, вероятней всего, будет перенесен на несколько месяцев.

"Если будет перенос, то мне сообщат. Если вы хотите рассмешить Господа, то расскажите ему о своих планах. Мои планы каждый день новые, но в принципе, одни и те же. У меня в 4:45 подъем и тренировка, затем отдых, потом снова в 12 тренировка, в шесть вечера тренировка.

Сколько тренировочных лагерей? Все зависит от того, сколько у меня поединков в год. Если у меня пару поединков, то у меня минимум вот таких спортивных карантинов – два-три в год.

Семья моя дома, и я их могу всего раз в неделю увидеть, в воскресенье, когда мы едем в храм. Они могут еще посреди недели ко мне приехать, но это очень редко бывает. У спортсмена все немного по-другому, но не у всех", - сказал Усик в эфире телеканала NewsOne.