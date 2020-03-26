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Бывший соперник Кличко борется за жизнь. У него коронавирус
От пандемии не застрахован никто.
Бывший американский боксер Деррик Джефферсон находится в критическом состоянии после обнаружения у него коронавируса. Об этом в интервью журналу The Ring сообщил сын Джефферсона.
Медики ведут борьбу за жизнь спортсмена. Прогнозов врачи пока не дают.
Джефферсон в 2001 году предпринял неудачную попытку отобрать у Владимира Кличко пояс WBO в супертяжелом весе. Украинский чемпион уже во втором раунде отправил американца в нокаут.
В 2005 году Деррик Джефферсон завершил карьеру после досрочного поражения от Дэваррила Уильямсона.
Ранее UA-Футбол представил топ-10 лучших нокаутов в карьере Владимира Кличко.