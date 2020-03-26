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Бывший соперник Кличко борется за жизнь. У него коронавирус

Бокс
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Бывший соперник Кличко борется за жизнь. У него коронавирус
Новина українською

Бывший американский боксер Деррик Джефферсон находится в критическом состоянии после обнаружения у него коронавируса. Об этом в интервью журналу The Ring сообщил сын Джефферсона.

Медики ведут борьбу за жизнь спортсмена. Прогнозов врачи пока не дают.

Джефферсон в 2001 году предпринял неудачную попытку отобрать у Владимира Кличко пояс WBO в супертяжелом весе. Украинский чемпион уже во втором раунде отправил американца в нокаут.

В 2005 году Деррик Джефферсон завершил карьеру после досрочного поражения от Дэваррила Уильямсона.

Ранее UA-Футбол представил топ-10 лучших нокаутов в карьере Владимира Кличко.

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В статье: Владимир Кличко коронавирус
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