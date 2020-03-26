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Усик в тренировочном лагере спаррингует с Сиренко

Бокс
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Два украинца пересеклись на ринге.

Усик в тренировочном лагере спаррингует с Сиренко
Новина українською

Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) на своей странице в Facebook подтвердил, что находится в тренировочном лагере у Александра Усика (17-0, 13 КО), который ведет подготовку к бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Это всегда честь работать с лучшими", - написал Сиренко.

Возвращение Усика на ринг ожидается 23 мая в Лондоне. Что касается Сиренко, то обладатель титула EBP дату своего следующего боя еще не знает.

Ранее Владислав Сиренко поделился своими мыслями о бое Усика с Чисорой.

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В статье: Владислав Сиренко Александр Усик
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