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У Льюиса был сокрушительный удар. Топ-10 нокаутов обидчика Кличко. ВИДЕО
Леннокс Льюис 32 раза отправлял своих соперников в нокаут. Вспоминаем лучшие удары британской легенды супертяжелого веса.
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