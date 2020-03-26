Кэмпбелл: Лаки-панч – слабый шанс против Ломаченко

Ломаченко и Лопес должны были сразиться за все титулы в легком весе 30 мая в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса бой перенесли на неопределенный срок.

"Ломаченко и Лопес? Я делил ринг с обоими парнями. Ломаченко – это лучший боец, с которым я был в ринге.

Никогда не знаешь, что случится. Лаки-панч может завершить поединок. Но приземлить лаки-панч на Ломаченко – это очень слабый шанс. Хотя Лопес – фантастический боец. У него много умений, скорость, мощь. Так что ты никогда не знаешь заранее", - сказал Кэмпбелл.

С Ломаченко Люк Кэмпбелл дрался в августе прошлого года. В бою за вакантный пояс WBO британец проиграл с разгромным счетом на судейских записках.