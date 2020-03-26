Джозеф Паркер снялся в забавном видеоролике

@joeboxerparker снялся в веселом ролике о тренировках во время карантина ???? Новозеландец не только боксирует, но и танцует ???? #мировойбокс #паркер #карантин #коронавирус #лакипанчнет #worldboxing #parker #coronavirus #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА???? (@luckypunchnet) 26 Мар 2020 в 6:15 PDT