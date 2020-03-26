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Джозеф Паркер снялся в забавном видеоролике

Бокс
(1 голосов)

Боксер во время карантина танцует

Джозеф Паркер снялся в забавном видеоролике
Новина українською

Экс-чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) снялся в забавном видеоролике вместе со своей семьей.

Новозеландец во время карантина остается дома, но не перестает тренироваться. Паркер решил заняться танцами.

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В статье: Джозеф Паркер
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