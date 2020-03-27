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Лопес сбежал из Нью-Йорка из-за коронавируса

Бокс
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Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) ищет защиту от пандемии.

Лопес сбежал из Нью-Йорка из-за коронавируса

Лопес 30 мая в Нью-Йорке должен был подраться с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), однако из-за коронавируса поединок двух чемпионов мира в легком весе был перенесен на неопределенный срок.

Американский чемпион IBF вслед за украинцем решил покинуть мегаполис и обосновался с родственниками в городе Джонсборо (штат Арканзас).

"Следовало убраться из Нью-Йорка. Там стало слишком много больных вирусом. А это для меня очень опасно с учетом моей астмы.

Пытаемся быть осторожными. Жена держит меня дома и следит за тем, чтобы я не заболел. Я люблю быть активным, поэтому это давит. Я обязан сидеть под замком, но мне нравится здесь", - приводит слова Лопеса BoxingScene.

Ранее UA-Футбол сообщал, что бывший соперник Владимира Кличко заразился коронавирусом.

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В статье: Теофимо Лопес коронавирус
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