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Лопес сбежал из Нью-Йорка из-за коронавируса
Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) ищет защиту от пандемии.
Лопес 30 мая в Нью-Йорке должен был подраться с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), однако из-за коронавируса поединок двух чемпионов мира в легком весе был перенесен на неопределенный срок.
Американский чемпион IBF вслед за украинцем решил покинуть мегаполис и обосновался с родственниками в городе Джонсборо (штат Арканзас).
"Следовало убраться из Нью-Йорка. Там стало слишком много больных вирусом. А это для меня очень опасно с учетом моей астмы.
Пытаемся быть осторожными. Жена держит меня дома и следит за тем, чтобы я не заболел. Я люблю быть активным, поэтому это давит. Я обязан сидеть под замком, но мне нравится здесь", - приводит слова Лопеса BoxingScene.
Ранее UA-Футбол сообщал, что бывший соперник Владимира Кличко заразился коронавирусом.