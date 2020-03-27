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Промоутер назвал предварительную дату боя Джошуа – Фьюри

Бокс
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Придется подождать.

Промоутер назвал предварительную дату боя Джошуа – Фьюри
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) до конца года планирует третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), а Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) ориентировочно в июле встретится с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО).

"Все эти переносы отодвинут бой с Джошуа примерно на февраль 2021 года.

В Лас-Вегасе отказались от бокса. Нам нужно время, чтобы добиться от Уайлдера справедливости. Есть также проблемы с тренировочными лагерями.

Боксерам нужны даты, чтобы быть полностью сфокусированными. Они хотят быть на пике, а мы не можем назначить им дату боя", - заявил представитель Фьюри Фрэнк Уоррен в интервью The Mirror.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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