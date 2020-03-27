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Усик опубликовал свою детскую фотографию

Бокс
(1 голосов)

На фото украинцу 15 лет

Усик опубликовал свою детскую фотографию
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик опубликовал свою детскую фотографию.

"Когда я был молодым. Изначально я начал заниматься футболом, а в 15 лет переключился на бокс.

Это решение изменило все в моей жизни. Тогда я понял, что создан для этого. Я создан для бокса", – подписал Усик фото в инстаграм.

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В статье: Александр Усик
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