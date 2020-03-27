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Усик опубликовал свою детскую фотографию
На фото украинцу 15 лет
Украинский супертяжеловес Александр Усик опубликовал свою детскую фотографию.
"Когда я был молодым. Изначально я начал заниматься футболом, а в 15 лет переключился на бокс.
Это решение изменило все в моей жизни. Тогда я понял, что создан для этого. Я создан для бокса", – подписал Усик фото в инстаграм.
When i was young. I started getting into sport with football and switched to boxing at 15 years old. It changed everything for me. That’s when I knew i was built for this, I was built for boxing #throwback Когда я был юным. Я начал заниматься спортом с футбола и перешел на бокс в 15 лет. Это все изменило для меня. Именно тогда я понял, что создан для этого, я был создан для бокса #throwback