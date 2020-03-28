  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: В первом бою Уайлдер дрался с уверенностью в победе, а во втором - без изюминки
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: В первом бою Уайлдер дрался с уверенностью в победе, а во втором - без изюминки

Бокс
(1 голосов)

Комментарий легенды

Майк Тайсон: В первом бою Уайлдер дрался с уверенностью в победе, а во втором - без изюминки
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон поделился своими мыслями по поводу поражения своего соотечественника Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует FightHype:

"В первом бою Уайлдер дрался с уверенностью, что может победить. Во втором поединке он бился так, словно у него не было никакой изюминки. Я не думаю, что он был таким же бойцом в первом бою.

Что-то явно было не так с Уайлдером во время второго боя с Фьюри. Если Уайлдер не сможет исправить ошибки, которые он допустил в своем матче-реванше с Фьюри, то он не продержится долго в третьем бою. Но он заработает много денег, так что не все так плохо", - сказал Майк Тайсон.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоялся 23 февраля и в завершился победой британца нокаутом в 7 раунде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...