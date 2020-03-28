Джозеф Паркер: Я считаю, что Тайсон Фьюри лучший супертяжеловес современности

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (26-0, 20 КО) рассказал, кого он считает лучшим представителем королевского веса прямо сейчас. Его слова цитирует TalkSport:

"Фьюри провел два боя с Деонтеем Уайлдером. И, как вы помните, в первом поединке была ничья. Но лично я думаю, что Тайсон тогда победил. В реванше никто не ожидал, что Фьюри заставит Уайлдера отступать. Скорее всего, их третья очная встреча завершится аналогичным результатом.

Я считаю, что Фьюри - лучший супертяжеловес современности. Он сбросил с трона Владимира Кличко, вернулся после всего, что пережил, избил Уайлдера и завоевал чемпионский титул. Это невероятное достижение" - сказал Паркер.

Напомним, что ранее Владимир Кличко запустил новый челлендж.