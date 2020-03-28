Василий Ломаченко запустил собственный челлендж и он невероятен. Видео

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) запустил новый челлендж по отжиманию. Наш спортсмен просто поражает своей силой.

"Карантин карантином, а тренировки по расписанию. Каждый день становись лучшей версией себя"

Напомним, что ранее Владимир Кличко запустил свой челлендж.