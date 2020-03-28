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Василий Ломаченко запустил собственный челлендж и он невероятен. Видео
Украинец не перестает удивлять
Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) запустил новый челлендж по отжиманию. Наш спортсмен просто поражает своей силой.
"Карантин карантином, а тренировки по расписанию. Каждый день становись лучшей версией себя"
Напомним, что ранее Владимир Кличко запустил свой челлендж.
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