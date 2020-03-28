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Майк Тайсон: Ломаченко меня впечатляет, он должен сразиться с Джервонтой Дэвисом
Американская легенда об украинской
Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон рассказал о своих впечатлениях от украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews 24:
"Меня поражает Василий Ломаченко. Этот парень из Украины. Слышали о нем?
Мне нравится он. Мне нравится и Джервонта Дэвис. Эти двое должны подраться", - сказал Тайсон.
Напомним, что ранее Ломаченко запустил новый челлендж.
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