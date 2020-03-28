Майк Тайсон: Ломаченко меня впечатляет, он должен сразиться с Джервонтой Дэвисом

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон рассказал о своих впечатлениях от украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingNews 24:

"Меня поражает Василий Ломаченко. Этот парень из Украины. Слышали о нем?

Мне нравится он. Мне нравится и Джервонта Дэвис. Эти двое должны подраться", - сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Ломаченко запустил новый челлендж.