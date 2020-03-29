Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: Неважно где и когда, я хочу надрать ему зад

Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) высказался о бое против украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует TOP Rank:

"Не важно когда, не имеет значения где, я просто хочу надрать ему задницу", - сказал Лопес.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес должен состояться 30 мая в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden, но из-за пандемии коронавируса скорее всего будет перенесен.

Отметим, что ранее Ломаченко продолжал подготовку к поединку в родном зале.