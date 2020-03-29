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Дэвид Хэй: Победа Усика над Уизерспуном выглядела не очень убедительно

Бокс
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В чем-то он прав

Дэвид Хэй: Победа Усика над Уизерспуном выглядела не очень убедительно
UA-Футбол
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Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о перспективах украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это не было выступлением, после которого у зрителя шли бы мурашки по спине. Когда вы смотрите на Усика, то, без сомнения, вспоминаете меня и Эвандера Холифилда. Нас всего двое, кто стал номером один в первом тяжелом весе, а затем завоевал титул в качестве супертяжеловеса.

И если вы рассматриваете Усика в качестве кандидата на еще одно подобное место, то его победа над Уизерспуном не выглядела здорово. Вы не подумали, глядя только на это выступление, что это парень, который собирается побить Джошуа и Фьюри. Вам бы это и в голову не пришло" - сказал Девид.

Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о переносе боя Усик - Чисора.

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В статье: Александр Усик Дэвид Хэй Дерек Чисора
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