Дэвид Хэй: Победа Усика над Уизерспуном выглядела не очень убедительно

Британский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а ныне менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о перспективах украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) в королевском дивизионе. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это не было выступлением, после которого у зрителя шли бы мурашки по спине. Когда вы смотрите на Усика, то, без сомнения, вспоминаете меня и Эвандера Холифилда. Нас всего двое, кто стал номером один в первом тяжелом весе, а затем завоевал титул в качестве супертяжеловеса.

И если вы рассматриваете Усика в качестве кандидата на еще одно подобное место, то его победа над Уизерспуном не выглядела здорово. Вы не подумали, глядя только на это выступление, что это парень, который собирается побить Джошуа и Фьюри. Вам бы это и в голову не пришло" - сказал Девид.

Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о переносе боя Усик - Чисора.