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Мэнни Пакьяо вместе с семьей будет отбывать карантин, есть угроза заражения коронавирусом

Бокс
(1 голосов)

Спортсмен общался с зараженным

Мэнни Пакьяо вместе с семьей будет отбывать карантин, есть угроза заражения коронавирусом
UA-Футбол
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BoxingScene сообщает, что филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) вместе со своей семьей будет вынужден пройти карантин. Поводом для этого стало общение спортсмена с высокопоставленным чиновником Сената его страны Аквилино Пименталем, у которого позже обнаружили коронавирус.

Пакьяо уже сдал экспресс-тест на коронавирус, результат был отрицательный. Отметим, что сам боксер финансово помогает стране в борьбе против COVID-19.

Напомним, что ранее Дарья Билодид обратилась к болельщикам.

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В статье: Менни Пакьяо коронавирус
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