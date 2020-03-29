Мэнни Пакьяо вместе с семьей будет отбывать карантин, есть угроза заражения коронавирусом

BoxingScene сообщает, что филиппинская легенда бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) вместе со своей семьей будет вынужден пройти карантин. Поводом для этого стало общение спортсмена с высокопоставленным чиновником Сената его страны Аквилино Пименталем, у которого позже обнаружили коронавирус.

Пакьяо уже сдал экспресс-тест на коронавирус, результат был отрицательный. Отметим, что сам боксер финансово помогает стране в борьбе против COVID-19.

Напомним, что ранее Дарья Билодид обратилась к болельщикам.