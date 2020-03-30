Тайсон победил Али и выиграл фэнтези-турнир легенд хэвивейта

Фэнтези-турнир среди знаковых боксеров супертяжелого веса под эгидой Всемирной боксерской суперсерии подошел к завершению. В финале Майк Тайсон единогласным решением судей одолел Мухаммеда Али – 114-111, 114-111, 114-111.

Что интересно, Тайсон уже в первом раунде побывал в нокдауне, но вернулся в бой и дважды отправлял Али на канвас ринга.

На пути к победе в фэнтези-турнире Тайсон досрочно побил Джорджа Формана и Эрика Скотта Эша.

Отметим, что в восьмерку участников попал Дэвид Хэй, но почему-то в списке легенд не нашлось места украинским братьям-чемпионам Виталию и Владимиру Кличко.