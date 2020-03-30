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Владимир Кличко – в списке претендентов на вхождение в Зал славы бокса

Бокс
(2 голосов)

Украинец может пополнить элитный клуб в 2021 году.

Владимир Кличко – в списке претендентов на вхождение в Зал славы бокса
Новина українською

Имя Владимира Кличко вошло в список кандидатов на включение в Международный Зал боксерской славы, сообщает ESPN.

За право оказаться в Зале славы в следующем году Кличко-младший поведет заочную борьбу со статусными конкурентами – бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, обладателем поясов в четырех дивизионах Мигелем Котто, экс-абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Андре Уордом и Джейсом Тони, который брал титулы в трех весовых категориях.

То, войдет ли Владимир Кличко в Зал боксерской славы в 2021 году, станет известно в декабре.

Кличко-младший на протяжении 11 лет непрерывно являлся чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец завершил карьеру в 2017 году после драматичного поражения в бою с Энтони Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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