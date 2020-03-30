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Ломаченко изобрел новый вид спорта – бокс+футбол

Бокс
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Ждем включение в программу Олимпийских игр?

Ломаченко изобрел новый вид спорта – бокс+футбол
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает удивлять своим мастерством. На этот раз двукратный победитель Олимпийских игр показал, как можно скомбинировать бокс с футболом.

Вы все правильно поняли – Ломаченко с точностью снайпера кулаками вколачивает мяч в «девятки» ворот.

Василий Ломаченко должен был вернуться на ринг 30 мая, но бой украинца с чемпионом IBF Теофимо Лопесом был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Василий Ломаченко
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