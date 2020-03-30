Сондерса отстранили от бокса

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс был временно лишён боксёрской лицензии, сообщает Sky Sports. Причиной этого стала публикация видео в социальных сетях, на котором Сондерс на примере боксёрской груши объяснял, как бить свою девушку или жену во время ссоры на шестой день самоизоляции.

Британский совет по контролю бокса принял решение приостановить из-за этой публикации боксёрскую лицензию Сондерса.

Вскоре Сондерс извинился за это видео: "Я бы никогда не стал поощрять домашнее насилие, и, если бы увидел, как мужчина бьёт женщину, избил бы его сам. Прошу прощения у женщин, которых я мог обидеть".