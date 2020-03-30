  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сондерса отстранили от бокса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сондерса отстранили от бокса

Бокс
(1 голосов)

Причиной стало видео, которое опубликовал боксер

Сондерса отстранили от бокса
Новина українською

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс был временно лишён боксёрской лицензии, сообщает Sky Sports. Причиной этого стала публикация видео в социальных сетях, на котором Сондерс на примере боксёрской груши объяснял, как бить свою девушку или жену во время ссоры на шестой день самоизоляции.

Британский совет по контролю бокса принял решение приостановить из-за этой публикации боксёрскую лицензию Сондерса.

Вскоре Сондерс извинился за это видео: "Я бы никогда не стал поощрять домашнее насилие, и, если бы увидел, как мужчина бьёт женщину, избил бы его сам. Прошу прощения у женщин, которых я мог обидеть".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Билли Джо Сондерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...