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Усик и Чисора могут подраться в июле

Бокс
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Далеко не все зависит от промоутеров и боксеров.

Усик и Чисора могут подраться в июле
Новина українською

Громкий бой Александра Усика (17-0, 13 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) должен был состояться 23 мая в Лондоне, однако накануне стало известно, что Британский совет по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса отложил все боксерские события, запланированные на май.

"По словам промоутера Александра Красюка, бой, предварительно, перенесен на июль. Но все будет зависеть от ситуации в мире", - пишет официальный Instagram-аккаунт промоутерской компании K2.

Если к июлю пандемия коронавируса больше не будет тревожить мир, то Усик и Чисора, вероятней всего, подерутся 11 или 18 числа, поскольку на 2 июля запланирован бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина, а 25-го Энтони Джошуа должен подраться с Кубратом Пулевым.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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