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Усик и Чисора могут подраться в июле
Далеко не все зависит от промоутеров и боксеров.
Громкий бой Александра Усика (17-0, 13 КО) и Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) должен был состояться 23 мая в Лондоне, однако накануне стало известно, что Британский совет по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса отложил все боксерские события, запланированные на май.
"По словам промоутера Александра Красюка, бой, предварительно, перенесен на июль. Но все будет зависеть от ситуации в мире", - пишет официальный Instagram-аккаунт промоутерской компании K2.
Бій Олександра Усика @usykaa з Дереком Чісорою @derekwarchisora перенесено у зв‘язку з епідемією COVID-19 у світі ???????????????????????????? За словами промоутера Олександра Красюка @alex.krassyuk, бій, попередньо, перенесено на липень. Однак, все залежатиме від ситуаціі у світі ???????? @usykaa @derekwarchisora @alex.krassyuk @eddiehearn @klimasmanagement @k2promotionsukraine @matchroomboxing @markrobinsonphoto #usykchisora #stayhome #covid_19
Если к июлю пандемия коронавируса больше не будет тревожить мир, то Усик и Чисора, вероятней всего, подерутся 11 или 18 числа, поскольку на 2 июля запланирован бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина, а 25-го Энтони Джошуа должен подраться с Кубратом Пулевым.